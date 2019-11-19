بين الكهوف وتحت الماء.. أغرب 5 مطاعم حول العالم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

يوفر السفر حول العالم رؤية الأماكن الجديدة، والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى. ويختلف المسافرون في طريقة اختيارهم لوجهاتهم السياحية؛ فمنهم من يذهب للأماكن التاريخية، ومن يتناول الطعام التقليدي، وآخرون يبحثون عن المطاعم الغريبة.

وفي السطور التالية نقدم لكن أكثر المطاعم اختلافًا وإثارة حول العالم بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر".

- تحت سطح البحر

تستطيع في هذا المطعم "Ithaa" التابع لفندق كونراد بجزر المالديف أن تتناول الطعام تحت سطح البحر بعمق "16 قدم" أي حوالي 5 أمتار. كما ستتمتع بمشاهدة الأسماك والحياة البحرية في المحيط من حولك.

- وسط الحديقة

يقع مطعم موازيك في جزيرة بالي الإندونيسية وسط حديقة خضراء استوائية، حيث تحيط بك الأشجار من كل اتجاه.

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- مطعم الكهف

يقع هذا المطعم في كينيا، وبالتحديد على شاطىء دياني داخل كهف.. حيث يمكن للضيوف تناول العشاء في جو ساحري.

-على الصخور

يقع هذا المطعم المكسيكي داخل الصخور، ويستطيع الأشخاص الاستمتاع بمشهد الغروب أثناء تناول الطعام.

- حجر جيري

يقع مطعم Grotta Palazzese في بلدة "بوليانو أ ماري" بإيطاليا داخل كهف من الحجر الجيري، يتمتع بإضاء خفيفة ويطل على مياه البحر الأدرياتيكي.