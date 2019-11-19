السكري يهددك بانفصال الشبكية.. وهذا ما يجب فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر طبيب العيون الألماني لودجر فولرينج من أن داء السكري يرفع خطر انفصال الشبكية، ومن ثم فقدان البصر؛ نظرًا لأنه يؤدي إلى حدوث تغيرات بتركيبة الجسم الزجاجي.

ومن الأسباب الأخرى لانفصال الشبكية قِصر النظر الشديد والتغيرات التنكسية الطارئة على الجسم الزجاجي والشبكية مع التقدم في العمر.

وتتمثل علامات انفصال الشبكية في رؤية بقع سوداء وومضات ضوئية في مجال النظر. ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، بواسطة الليزر مثلا.

وللوقاية من انفصال الشبكية يتعين على مرضى السكري ضبط مستوى السكر بالدم. وبشكل عام ينبغي على الأصحاء إجراء فحوصات على العين اعتبارا من عمر 40 عاما مرة كل عام أو عامين على أقصى تقدير.