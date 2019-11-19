فقدت الذاكرة فأحبت صديقها من جديد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت فتاة تدعى جيسيكا شارمان، تبلغ من العمر 19 عاما، لمرض نادر تسبب في فقدانها ذاكرتها، مما جعلها وكأنها تبدأ حياتها من جديد حيث فقدت تفاصيل حياتها حتى والدها ووالدتها.
ووفقا لما ذكرته صحيفة «إليت» قال والد الفتاة في تصريحات له: إننا حاولنا بكل الطرق أن نجعل جيسيكا تعيش حياة طبيعية بعد فقدنها للذاكرة، حتى لا تشعل بالغربة وسط أهلها، وقام أصدقائها بملازمتها دائما لمساعدتها على خروجها من أي شعور بالوحدة .
الصحيفة اشارت إلى أن الغريب في الأمر أن جيسيكا كان لديها حبيب وبعد فقدنها للذاكرة ظهر لها في حياتها كصديق من الأصدقاء، وبعد مرور الوقت وقعت جيسيكا في حب صديقها الذي يدعى ريتشارد، للمرة الثانية وهي لم تعلم أنهم كانوا في قصة حب من قبل .
جيسيكا عند سؤال لماذا أحبيتي ريتشارد أجابت قائلة: لقد وجدت فيه كل ما أريده في شريك حياتي وأحب البقاء معه لوقت طويل.
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