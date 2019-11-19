في اليوم العالمي للرجال.. أبرز المشاهير الداعمين للمرأة

يحتفل العالم اليوم 19 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للرجال، وأحد أسباب هذا الاحتفال هو المساواة بين الجنسين، وهناك بعض المشاهير الذين كانوا دائمًا داعمين لحق المرأة بالمساواة التامة مع الرجل، يرصد "هٌن"، في هذا التقرير رجال كان لهم دورًا إيجابيًا في دعم المرأة.

الممثل تشانينج تاتوم

نشر الممثل تشانينج تاتوم رسالة إلى ابنته عام 2017، في مجلة "كوزموبوليتان"، قائلاً: "نحن نعيش في مجتمع قام بتدريب الرجال والنساء على لعب أدوار معينة، وجمال هذه اللحظة المدهشة التي نعيش بها هي أننا بدأنا أخيرًا في التحرر من هذه الأدوار، النساء يدركن أنهن لم يعد لديهن التزام بمعايير معينة من السلوك الاجتماعي والجنسي".

وخلال حوار في عام 2013 ببرنامج "Chelsea Lately" قال عن تجربة مشاهدة ولادة ابنته "إفرلي"، هناك سبب حقيقي وراء حرمان الرجال من هذه المهمة للرجال.

وتابع: "في الحقيقة لا أعرف كيف تقمن بذلك، أعتقد أنني ذهبت لدورة المياه حوالي أربع مرات لأبكي، شعرت بأنني لا أعرف ما الذي علي فعله"، مضيفاً "شعرت أنني عديم الفائدة، الرجال عديمو الفائدة خاصة في هذا الموقف، الطفل سيولد سواء تواجدت هناك أم لا".

أنتونيو بانديراس

وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، في عام 2013 دعا النجم السينمائي أنتونيو بانديراس في فيديو مصور لوقف العنف ضد المرأة، وقال خلال الفيديو "يعاني ما يصل إلى 60% من النساء حول العالم شكلاً من أشكال الاعتداء الجنسي أو البدني، وتُرتكَّب ما لا يقل عن نصف الاعتداءات الجنسية في حق الفتيات دون السادسة عشرة من العمر"، مضيفاً "تقع مليونا امرأة وفتاة في براثن ممارسات الاتجار بالبشر للبغاء أو السخرة أو الاسترقاق أو الاستعباد كل عام، وتتعرض الشابات والفتيات كثيراً وبصورة خاصة للزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية والإيدز مما يُعرِّض حياتهن وحقوقهن للخطر، وهذا غير مقبول ويجب إيقافه على الفور".

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الأمير هاري

صرح نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، في عام 2013 أثناء زيارته مع ميجان ماركل إلى جمعية "نساء الغد" في بيركينهيد أنه من المؤيدين لمبادئ الحركات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة، واعترف بأنه منحاز إلى جانب الحركة النسوية.

ويل سميث

من ضمن النجوم المشاهير الداعمين لحقوق المرأة الذي لا يرى فارق بين المرأة والرجل.