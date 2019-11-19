قبل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. أجرأ فساتين نسخة العام الماضي

قبل يوم واحد من انطلاق الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يبدأ غدا الأربعاء، يرصد "هُن" أجرأ إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء، خلال نسخة المهرجان للعام الماضي.

رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل في العام الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي، بفستانها الأسود، حيث ظهرت بفستان شفاف بدون بطانة، كشف عن ساقيها بالكامل، كما كان بدون أكمام، طويل، ومظرز بالأسود.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا، أيضًا، بفستان جرئ بمهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، حيث ارتدت فستانا طويلا، شفافا، أسود، مطرزا بألوان عديدة، بنصف كم، وكشف عن بطنها وساقيها.

ياسمين رئيس

أيضًا أطلت الفنانة ياسمين رئيس، بفستان جريء، أوف وايت، مفتوح من جهة الصدر، أوف شولدر، بدون أكمام، وبه فتحة هوليوود التي كشفت عن ساقها.

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ريهام حجاج

كما أطلت الفنانة ريهام حجاج، بفستان أحمر اللون، أوف شولدر، بدون أكمام، وبه فتحة هوليوود التي كشفت عن ساقها.

نور

وظهرت الفنانة نور، أيضًا بفستان جريء، رمادي اللون، طويل، ومفتوح من جهة الصدر والبطن، وبدون أكمام.

إنجي المقدم

وأطلت الفنانة إنجي المقدم، بفستان جريء، بلون كاشمير فاتح، بدون أكتاف، ومفتوح من جهة الصدر، كما كشف عن بطنها.

مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر انطلاق الحفل الافتتاحي، للدورة الـ41 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ومن المُقرر أن يحضره عدد كبير من الفنانين، كما ستوزع جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.