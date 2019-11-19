مجموعة مجوهرات سواروفسكي لموسم العطلات.. أكثر جرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت علامة المجوهرات السويسرية الفاخرة سواروفسكي عن مجموعتها لموسم العطل لسنة 2019، والتي أصبحت أكثر جرأة وجمالًا من أي وقت مضى؛ إذ تميزت بقطعها التي يطغى عليها الأسلوب العصري بظلال الجواهر، بما في ذلك اللون الأزرق والأرجواني، مع لمسات من ظل الأخضر الداكن.

كما تضمنت المجموعة قطعًا بالأسود والأبيض تضفي لمسة عصرية بطابع المينيماليست على الإطلالات الاحتفالية، وتم صناعة هذه المجوهرات من مجموعة فاخرة من المواد والمعادن، بما في ذلك الذهب والفضة والذهب الوردي.

تهدف المجموعة، التي تحمل اسم "Naughty or Nice"، إلى الاحتفال بكل امرأة عصرية، سواء كانت تعرف بأنها "جريئة" أو "بسيطة" وتتضمن مجموعة من المجوهرات والإكسسوارات ومجموعات الهدايا والساعات.

ومن أبرز القطع التي سترغب كل امرأة في امتلاكها ساعة كريستال روز، التي تضم 215 بلورة سواروفسكي براقة وتأتي من الذهب والفضة والذهب الوردي.

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و بالنسبة للنساء اللاتي يفضلن القطع البسيطة، يمكنهن اختيار قلائد الشوكر أو قلادات أو أقراط مصنوعة بمهارة وحرفية عالية من الذهب الأبيض وكريستالات سواروفسكي بالكامل، في أشكال رائعة من الريش.

أما بالنسبة لذوات الذوق الجريء يمكنهن اختيار المجوهرات المصنوعة من بلورات سواروفسكي السوداء المحاطة باللون الذهبي.

وصرحت ناتالي كولين، المديرة الإبداعية لدار سواروفسكي، في حديثها عن المجموعة: "موسم العطل هو وقت رائع من السنة للاجتماع، والتأنق وتقديم الهدايا للآخرين، إنه أيضًا العذر المثالي لشراء القطع الموجودة في قائمة أمنياتك ورغباتك، لذلك فنحن نود أن نحتفل بهذا الموسم بأناقة من خلال الصور الظلية المتلألئة التي ستجعلك تستمتعين بجمال الأعياد وخلق لحظات رائعة للجميع ".

وأصبحت مجموعة المجوهرات لموسم العطل متاحة للشراء حاليًا، في الوقت الذي تستعد فيه سواروفسكي لشراكتها الخاصة مع حدث جوائز أريا الموسيقية ARIA لعام 2019؛ إذ أصبحت سواروفسكي الراعي الرسمي للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز رابطة صناعة التسجيلات الأسترالية الموسيقية، الذي سيقام في الـ 27 من نوفمبر، ونتوقع أن تشهد السجادة الحمراء لهذا العام إطلالات ساحرة لأشهر النجمات بمجوهرات سواروفسكي الفاخرة.