تعرفي على الأخوات الأشهر في عالم الموضة

هل نستطيع أن نجزم بأن عصر عائلة كارداشيان سينتهي قريباً؟ إذ تتجه الأنظار نحو صوفيا وسيستين وسكارليت ستالون، بنات الممثل العالمي سيلفستر ستالون وعارضة الأزياء جينيفر فلافين. كل واحدة منهن بدأت الخوض في حياتها المهنية الخاصة، ونحن بالتأكيد نتابع عن كثب. تابعي هذا المقال لتكتشفي الأسباب الأربعة التي تجعل من الأخوات الثلاث حديث عالم الموضة اليوم، ثم ألقي نظرة على معرض الصور لتتعرفي على أجمل إطلالاتهن وصورهن على الانستقرام.

ملكات الجمال الثلاث

تشاركت الشقيقات الثلاث صوفيا، سيستين، وسكارليت لقب ملكة جمال الغولدن غلوب لعام 2020، أو الأصح أن نقول ملكات الجمال، فهي المرة الأولى التي تحصل فيها ثلاث فتيات على اللقب. منح هذا اللقب المتميز أول مرة في السيتينات، ومنذ ذلك الحين، يُمنح اللقب سنوياً لابن أو ابنة أحد الفنانين البارزين في هوليوود. وسبقتهن على اللقب ميلاني غريفيث، رومر ويليس، وداكوتا جونسون.

2

المشاركة مع النخبة

شاركت كل من صوفيا وسيستين كعارضات في عرض أزياء Dolce & Gabbana لموسم خريف وشتاء2020، ضمن عروض أسبوع ميلان للموضة لعروض أزياء الرجال، وتعتبر المشاركة بعروض أزياء علامة شهيرة مثل Dolce & Gabbana أمراً تحلم به الكثير من العارضات.

3

خطوات واثقة على طريق الشهرة

استطاعت سيستين ستالون بالفعل أن تدخل مجال الموضة بقوة من خلال ظهورها في أكثر من عرض أزياء مهم مثل عرض Chanel Métiers d’Art الذي كان المشاركة الأولى لها. وتابعت خطواتها الواثقة حين وقعت عقداً مع وكالة عارضي الأزياء IMG هذا العام.

ارتباط عائلي مميز

تجمع بين الفيتات وأبيهن علاقة مميزة، وشوهدت اثنتين من بنات سيلفستر ستالون جالسات بجانبه بالصف الأمامي داخل قاعة عرض أزياء Saint Laurent لموسم خريف وشتاء2020الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس في سبتمبر