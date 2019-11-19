أصالة تدافع عن صابرين بعد خلها الحجاب: أعرف ألف ست كانت محجبة وخلعته

علقت الفنانة أصالة نصرى، على الانتقادات التي وجهت إلى الفنانة صابرين عقب خلعها الحجاب عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت: غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبة وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان، شو دخلكم فيها ؟!".

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وتابعت: "ليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ، ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر التزام منها، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعلم ما في الصّدور، وما بيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّة".

صابرين عن منتقديها بسبب الباروكة: "اللي هينزل معايا القبر يحاسبني"

وردت صابرين على منتقديها بسبب رأيها في الحجاب، قائلة إنها تتعامل مع الله وهو من سيحاسبها في النهاية، "اللي هينزل معايا القبر يقولي ألبس إيه وما ألبسش إيه".

وأضافت "صابرين"، خلال استضافتها في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "on e"، مع الإعلامية سمر يسري، أنها دائما تأخذ أي قرار بعد قناعة تامة، مشددة أنها تركت الفن بسبب ظروف شخصية، وليس لحرمة الفن أو غير ذلك مثلما قيل من بعض الأشخاص.