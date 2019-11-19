"الاهتمام الأوفر والكذب وتقلب المزاج".. علامات خيانة الزوج لزوجته

اختلاف الطباع، الفتور العاطفي، الأنانية، كلها علامات تحولت إلى دليل لدى بعض الزوجات لمعرفة خيانة أزواجهن، شكوك تحولت إلى حقيقة أنهت الحياة الزوجية لبعض الزوجات.

"بقى معترض على كل تصرفاتي بطريقة غريبة"، بهذه الكلمات بدأت سهير.س، زوجة وأم لطفلة 3 سنوات حديثها لـ "هُن"، بعد اكتشافها خيانة زوجها بعد زواج دام 5 سنوات.

رفضت "سهير"، الاستسلام لشكوكها لتقرر محاولة التأكد منها بعد مراقبة زوجها عدة أشهر لتكتشف علاقته بسيدة أخرى، "أي زوجة جوزها بيخونها بتحس أن تصرفاته بدأت تتغير".

اختلف دليل الخيانة الذى لاحظته نهى.و، 33 عامًا، حيث تحول الاهتمام الزائد بها بشكل مفاجئ إلى الشك في أسباب هذا الاهتمام، وهو ما دفعها إلى التفكير في سؤال أصدقائه المقربين لتتأكد من الخيانة، وتقرر الانفصال عنه.

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تروي "نهى"، تفاصيل ما حدث معها، "الراجل اللي بيغير طباعه فجأة من غير سبب لازم يتشك فيه وده حصل معايا، 6 سنين بيتعامل معايا بطريقة بإهمال غريب يبقى لما فجأة يهتم بيا وكل شويه يخرجني ده أكبر دليل إنه في حاجة غلط وفعلا أتأكدت من خيانته".

كان الطلاق هو القرار الذي اتخذته السيدة الثلاثينية بعد اكتشافها خيانته مع صديقتها ورغم محاولاته المستمرة لإعادة زوجته إلا أن الانفصال كان الاختيار الأنسب لها.

استشاري نفسي: الاهتمام بالمظهر والكذب المتكرر أبرز مؤشرات الخيانة الزوجية

أكد محمد مظهر، استشاري الطب النفسي والعلاقات الآسرية، أن من مؤشرات خيانة الزوج والتي يمكن ملاحظتها، كذب الزوج المستمر، وتقلب المزاج، وأحيانًا يدخل الاهتمام الزائد بمظهره دليلًا على الخيانة.

وتابع أثناء حديثه لـ "هُن"، أن تصيد الأخطاء للزوجة بشكل مستمر من العلامات التي تشعر الزوجة باختلاف شخصيته، مؤكدا أنه حال ملاحظة الزوجة هذه العلامات يجب مواجهة الزوج بالشكوك التي تشعر بها.

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