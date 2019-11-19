روسيا تمتنع عن المشاركة في "ملكة جمال الكون" بأمريكا بسبب تأشيرات الدخول

قالت أناستاسيا بيلياك مدير مسابق ملكة جمال روسيا، إن روسيا لن تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون المقرر عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب الرئيسي في ذلك هو صعوبة الحصول على تأشيرات دخول أمريكا.
وأضافت أناستاسيا بحسب "روسيا اليوم"، أن إدارة مسابقة ملكة جمال الكون تأخرت هذا العام في إبلاغ روسيا بمواعيد ومكان إجراء الدور النهائي من المسابقة.
وأكملت في تصريحات صحفية، "للأسف، لن نتمكن من الحصول على تأشيرات الدخول الأمريكية بسبب الصعوبات في هذا المجال، ولن يكون لدينا وقت كاف للتحضير للمسابقة".
وأكدت أن الفريق الروسي اضطر للامتناع عن المشاركة في المسابقة نهائيا، ولكن الفتاة الروسية ألينا سانكو، ملكة جمال روسيا 2019، ستشارك في مسابقة "ملكة جمال العالم"، التي من المقرر أن يجرى الدور النهائي لها يوم 14 ديسمبر.
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