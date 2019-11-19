فيديو.. "الإفتاء" تجيز للزوجة الادخار من مصروف المنزل دون علم زوجها

أجازت دار الإفتاء المصرية توفير الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها.
وشرح أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية عبر الحساب الرسمي للإفتاء على "يوتيوب"، أنه يجوز للزوجة أن تدخر من مصروف المنزل دون علم زوجها، ولكن بشرط ألا تنفقه إلا في مصالح البيت.
وشددت "الإفتاء" على أنه لا يجوز في هذه الحالة أن تنفق الزوجة هذه الأموال على مصالحها الشخصية.
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