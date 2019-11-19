فستان الأميرة ديانا الذي رقصت به مع جون ترافولتا معروض للبيع بمبلغٍ ضخم

عُرض الفستان الذي ارتدته الأميرة ديانا أثناء رقصتها الشهيرة مع النجم الأميركي، جون ترافولتا في البيت الأبيض للبيع بسعر 453.5 ألف دولار في مزاد علني سيُقام في الـ 9 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

أبهرت أميرة ويلز هوليوود عندما ارتدت الفستان الكحلي الذي صممه المصمم البريطاني فيكتور إدلستاين في عشاء الدولة في عام 1985، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبُثت لقطات رقصها مع ترافولتا على موسيقى فيلم "ساترداي نايت فايف" في جميع أنحاء العالم، حيث وصف الممثل التجربة بأنها "مثل القصص الخيالية".

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ويبدو أن لهذا الفستان تفضيلًا خاصًا عند الأميرة ديانا؛ إذ شوهدت وهي ترتديه في أربع مناسبات رئيسة أخرى على الأقل، بما في ذلك زيارة لدولة النمسا في عام 1986، وليلة في دار الأوبرا الملكية في عام 1991، وفي مناسبة أخرى في عام 1997.

وفي يونيو 1997 - قبل شهرين فقط من وفاتها، قامت الأميرة ديانا ببيع الفستان في مزاد علني مقابل 129 ألف دولار لجمع الأموال لصالح الجمعيات الخيرية للإيدز.

واشترته سيدة الأعمال مورين دونكل التي تتخذ من فلوريدا مقرًا لها، وأبقته حتى أفلست في عام 2011، ووضع الثوب للبيع في مزاد لكنه لم يتم بيعه.

وفي مارس 2013 ، تم بيعه مقابل 311 ألف دولار لرجل بريطاني، وقيل إنه اشتراه كهدية لزوجته.

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ويعتقد أن هذه هي المرة الأخيرة التي عُرض فيها الفستان في مزاد علني حتى الآن.

ويتم بيعه مرة أخرى من قبل شركة Kerry Taylor Auctions في لندن، التي تصفه بأنه "واحد من أكثر فساتينها شهرة"، وقدروه بمبلغ 453 ألف دولار.

صمم إدلستاين الفستان على مدى 11 عامًا، وكانت ديانا تتجول في متجره في كينسينغتون، غرب لندن، للاطلاع على المجموعة الجديدة أثناء انتظار حارسها الأمني لها في الخارج.

ورأت نموذج الفستان في معرضه الخاص به في بورجوندي وطلبت أن يكون لها، وتم إجراء التركيبات الخاصة بالثوب في شققها الخاصة في قصر كنغستون.

وكانت ديانا سعيدة للغاية بالنتيجة النهائية وذهبت به لتريه للأمير تشارلز، وقال لها إنها بدت رائعة في الثوب وأنه سيكون من المثالي ارتداء المجوهرات معه.

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