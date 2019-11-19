أزياء ديور تطرح فكرة جريئة في عرض ربيع صيف 2020

استخدام نقشات الأزهار في أزياء موسم الربيع والصيف ليست بالأمر الغريب إطلاقاً، كذلك الأمر بالنسبة لاستخدام موضوع الحدائق الربيعية في دار أزياء Dior خاصة وأنها اعتمدت على حدائق مؤسسها كريستيان ديور كمصدر إلهام لها منذ زمن طويل.

لكن في عرض أزياء Dior لموسم ربيع صيف 2020 جاء موضوع الحدائق مختلفاً هذه المرة، حيث اعتمدت ماريا غراتسيا كيوري على كاثرين ديور، أخت السيد كريستيان ديور، لتكون مصدر إلهامها هذا الموسم.

تتمتع كاثرين بشخصية قوية وجريئة، فقد كانت عضواً في وحدة الاستخبارات البولندية خلال الحرب العالمية الثانية وألقي القبض عليها وتعرضت للتعذيب من قبل النازيين، في نهاية المطاف شهدت ضد 14 عضواً في الشرطة السرية الألمانية في المحكمة. بعد ذلك كانت كاثرين المرأة الوحيدة التي تبيع الأزهار في سوق باريس المعروفLes Halles، حتى أن بعض الشائعات تقول بأن عطر Miss Dior الشهير قد سمي كناية عنها.

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تشترك كاثرين مع أخيها كريستيان ديور في حبها للحدائق، وكانت صورها جالسة وسط كومة من الأزهار مصدر إلهام تصاميم مجموعة أزياء Dior لموسم ربيع صيف 2020. وفي هذا العرض، ركزت الدار الفرنسية الراقية على فكرة الالتزام بحماية الطبيعة والتأكيد على أهمية الاستدامة، حيث تجمعت حول ممشى العرض 170 شجرة، سيتم زراعتها لاحقاً في مناطق مختلفة من باريس، وتم توليد الطاقة الكهربائية المستخدمة في العرض من محركات تعمل على زيت الكانولا.

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جاءت عارضات الأزياء في عرض أزياء Dior لموسم ربيع صيف 2020 على هيئة عاملات حديقة أنيقات، غطت أيديهن قفازات من الشبك، وأخفت وجوههن قبعات القش. ثيابهن كانت خشنة واضحة التفاصيل صنعت من الرافية المنسوجة والخيش المطرز. رأينا الكثير من التصاميم المطرزة بالأزهار، لكن ليست الأزهار الناعمة التي نراها في عروض أزياء العلامات الأخرى، بل النوع الخشن القاسي التي عادةً ما يتخلص منها البعض عند تنسيق باقة أزهار جميلة ويذهبون لخيارات الورود الأكثر نعومة مثل الفاونيا والورد الجوري.

لكن سرعان ما تحولت التفاصيل الخشنة القاسية إلى شكل أكثر نعومة مع فساتين الشيفون الرقيقة، فرأينا الفساتين الشفافة، علامة ماريا غراتسيا كيوري الأيقونية، والأزياء بأقمشة المربعات باللونين الأبيض والأسود، وغيرها من الأقمشة التي تزينها الطبعات. ويمكننا القول أن بلوزات الريش الواسعة التي يزينها شعار العلامة ستكون أولى القطع التي تنفق من المتاجر العام القادم. وبالرغم من أنها لا تتناسب كثيراً مع موضوع العرض، لكنها من النمط الذي تعشقه شهيرات انستقرام.

جاءت مجموعة أزياء Dior لموسم ربيع صيف 2020 لتسلط الضوء على أهمية الربط بين الطبيعة وتقديرنا لها، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالمبادرات التي تشجع على الاستدامة. نهنئ Dior على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والتي لم يسبق لأحد أن فكر بها من قبل، وهي ربط الأزياء الفاخرة الباهظة الثمن مع حماية البيئة.

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