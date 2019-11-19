تنورات" من كبرى بيوت الأناقة العالمية "للرجال فقط

فاجأت عروض أزياء كبرى بيوت الأناقة في أسبوع الموضة الرجالية الذي أقيم في العاصمة البريطانية "لندن" لربيع 2020كل متابعي الأناقة بتقديم تشكيلة من التنورات الرجالية المميزة، في ظاهرة جديدة ولافتة وغريبة. توفرت هذه التنورات بجميع الألوان والمقاسات والأشكال، لتناسب كل الرجال. ومن أشهر الماركات التي قدمت هذه التنورات "جيفنشي" و"غوتشي" بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية. تنورة رجالية من "غوتشي" باللون الكحلي تنورة رجالية من "جيفنشي". تنورة رجالية متداخلة الألوان من "جونيا واتانابي". تنورة رجالية من "جان تاكاهاشي". قد يهمك ايضاً: "غوتشي" تتربع على عرش الأزياء وفالنتينو وفندي يحتلان هذين المركزين تعيين رينيه تيرادو مديرًا إبداعيًا لـ"غوتشي" بعد "فضيحة العنصرية"

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