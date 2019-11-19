ساعات اليد الفاخرة الجديدة من بولغاري مزيّنة بأحجار الجشمت الأرجوانيّة

لطالما أبهرتنا علامة المجوهرات الإيطاليّة بولغاري، بمجموعاتها المميّزة من المجوهرات الأنيقة، بما في ذلك LVCEA وB.Zero1 وDivas Dream، والتي تُعدّ غنيّة بالإبداعات الرّائعة التي توفّرها العلامة التجاريّة لعملائها منذ عقود.

وتعتبر مجموعة "Serpenti" بشعار الثعبان، من أشهر المجموعات الأيقونيّة للعلامة الفاخرة، وفي حين أنّ قطعها الأيقونيّة هي تصاميم ساحرة في حدّ ذاتها، إلا أنّه من الجّيد دائمًا الحصول على بعض التجديد.

وهذا ما قامت به العلامة التجاريّة الإيطاليّة الفاخرة، بإطلاقها مجموعة جديدة من ساعات "Serpenti" بتصميمات محدّثة مزيّنة بأحجار الجمشت الأرجوانيّ، مستوحاة من تراثها وساعات "Serpenti" الشّهيرة. ترتكز المجموعة الجديدة على استخدام ألوان متعدّدة من أحجار الجمشت الأرجوانيّ، والتي تمثّل القوّة والسّحر والأنوثة.

وتشمل المجموعة 3 أنماط على وجه التحديد "Serpenti Incantati"، و"Serpenti Scaglie"، و"Serpenti Misteriosi Bangle"، كلّ واحدة منها تعكس تصميمًا ملكيًا راقيا، مفعما بالأنوثة والحرفيّة العالية.

وتأتي ساعة "Serpenti Misteriosi Bangle" بإصدار جديد مصنوعة 36 ملم من الذّهب عيار 18 قيراط، وتتميّز بقرص من عرق اللؤلؤ الأبيض، وحزام جلديّ بنفسجيّ، مع مجموعة من قطع الجمشت البنفسجيّ.

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ويرافق السّاعة الأنيقة، زوج من الأساور "Serpenti Scaglie وSerpenti Incantati"، يأتي السّوار الأوّل بتصميم ملتوٍ ورأس ثعبان مزيّن بالجمشت والذّهب الورديّ منمّق بألماس لامعة. اما السّوار الثاني فيشبه ساعة كلاسيكيّة مصنوعة من 37 ملم من الذّهب الورديّ عيار 18 قيراطًا، ومرصّعة بالألماس و 33 حجر من أحجار الجمشت البنفسجيّ.

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