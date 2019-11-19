أبرز موديلات الساعات الفاخرة الرائجة حالياً

القاهرة - لايف ستايل
إذا كنت من عشاق الساعات، فيعتبر العثور على الساعة المثالية أمراً صعباً للغاية ويتطلب منك الكثير من الجهد والحنكة، فسوق الساعات العالمية يشهد تنافساً شديداً لتقديم الساعات الأفخم والأكثر أناقة. وتتوفر الساعات بخيارات متنوعة لا حصر لها، وخصوصا عند النظر في التفاصيل من الأشرطة الجلدية، والأساور المعدنية، والسلاسل، والأرقام المنمقة وغيرها، ناهيك عن بعض العلامات التجارية التي تقدم ساعات يد متقدمة التكنولوجيا مثل "أبل ووتش" من هيرميس، "كونكتيد" من تاغ هوير، ومايكل كورس "أكسيس لاين" و"تامبو أوريزون" من لوي فيتون وكلها كسبت مكانتها في سوق الساعات الذكية. وسواء كنت من عشاق الساعات الكلاسيكية أو ببساطة تبحثين عن إضافة ساعة جديدة إلى مجموعتك، ساعة فاخرة هي قطعة جديرة بالاستثمار.
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