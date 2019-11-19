قناع طبيعي وفعال لعلاج حكة الرأس

حكة الرأس من الأمور المزعجة لأي فتاة، وسواء كان سببها نقص التغذية أو الحالة النفسية أو استخدام أنواع سيئة من الشامبو، فهناك طرق طبيعية كثيرة يمكنك اللجوء للتخلص من حكة الرأس نهائيا. وفيما يلي واحدة من هذه الوصفات المنزلية الرائعة فى علاج حكة الرأس وهو قناع الليمون وزيت الزيتون. مكونات الخلطة الطبيعية للتخلص من حكة الرأس:٢ ملعقة عصير ليمون.

٢ ملعقة زيت زيتون٢ ملعقة ماءخطوات الوصفة الطبعية للتخلص من حكة الرأس:

١- امزجي جميع المكونات فى وعاء مناسب.

٢- ضعي الخليط على شعرك مع تدليك الرأس به وزعيه جيدا

.٣- اتركي المزيج على شعرك لمدة ٢٠ دقيقة.

٤- اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الدافئ وشامبو بتركيبة لطيفة على الشعر.

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٥- كرري هذا القناع مرة أسبوعيا للحصول على نتائج ملحوظة وللتخلص من حكة الرأس تماماً

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