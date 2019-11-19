سكراب السكر لعلاج نمو الشعر تحت الجلد

نمو الشعر أسفل الجلد من أكثر المشكلات المزعجة التي نواجهها. ولكن لحسن الحظ، يمكنك إعداد سكراب منزلي من السكر ليساعد في حل هذه المشكلة. في البداية دعينا نشرح لك أسباب نمو الشعر أسفل الجلد. كما يبدو من اسمها، فإن الشعر يغير مسار نموه بسبب انسداد مسام البشرة فيلتف ويشق طريقه أسفل الجلد بدلا من الخروج للخارج، ومن أعراض هذه المشكلة، ظهور البقع السوداء أسفل الجلد وإحمرار الجلد وفي بعض الأحيان حدوث الإلتهابات المؤلمة. وتعد أفضل طريقة لمنع نمو الشعر أسفل الجلد هي تقشير البشرة لإزالة القشور وخلايا الجلد الميتة المتراكمة عليها والتي تعمل على سد المسام. إليك فيما يلي طريقة عمل سكراب منزلي من السكر لعلاج مشكلة نمو الشعر أسفل الجلد.المكونات:

١ كوب من السكر الأبيض٢/١ كوب زيت زيتون بكر ممتاز١٠ قطرات زيت لافندرالخطوات:



١- في وعاء مناسب، امزجي زيت الزيتون مع السكر جيدا ثم اضيفي قطرات اللافندر وقلبي مرة أخرى لدمج المكونات معا.



٢- بللي بشرتك بماء فاتر ثم ضعي قليل من السكراب في مقدار قبضة اليد على البشرة في المنطقة المصابة ووزعيه جيدا.



٣- بلطف، قومي بتدليك بشرتك بالسكراب في حركات دائرية لمدة خمس دقائق. هذه الطريقة ستعمل على إزالة الخلايا الميتة مما يساعد الشعر على النمو في مساره الطبيعي.



٤- بمجرد الانتهاء من السكراب، ازيليه بالماء ثم جففي بشرتك بلطف بالمنشفة. وإذا كانت بشرتك دهنية، دلكيها جيدا حتى تمتص الزيوت المتبقية من السكراب.

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