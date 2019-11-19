عندك حفلة في البيت؟ إليك حيل بسيطة لتزيين منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يلجأ الكثيرون إلى شراء عناصر الزينة عند إقامة الحفلات والمناسبات السعيدة، غير مدركين أن بالإمكان تصنيعها في المنزل بأدوات بسيطة وتكلفة منخفضة، وفقًا لـ"24"إماراتي.

وفيما يلي مجموعة من الحيل البسيطة لتزيين المنزل للحفلات، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- رش أكواز الصنوبر بعدة ألوان زاهية ووضعها في سلة معدنية معاد تدويرها.

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2- تصميم طوق من الورق على شكل حلقة تثبت عليها مجموعة من أوراق الأشجار الملونة.

3- تصميم قصاصات ورقية على شكل مجموعة من حبات اليقطين الملونة.

4- طريقة أخرى لتصميم حبة يقطين ملونة ومزينة لمزيد من الأجواء الاحتفالية.

5- استخدام حبات الخرز الملونة لتصميم العديد من الأشكال النباتية والحيوانية.