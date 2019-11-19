وصفة سهلة لتحضير التوست الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة التوست الفرنسي وفقًا لموقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المقادير: شرائح من التوست. شريحتان من جبنة جودا. 3 بيضات. نصف كوب من اللبن. ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. ملح وفلفل أسود. Advertisements ملعقة كبيرة من الزبدة. الطريقة: في إناء نخلط البيض مع اللبن ونقلبهما جيداً . نضيف الملح والفلفل الأسود والبقدونس مع التقليب. نضع صينية واسعة على النار وبها الزبدة حتى تسيح. نضع التوست في خليط البيض ويرص على الصينية وتحمر من الجهتين. نضع على كل واحدة من التوست شريحة من الجبنة ونتركها قليلاً على النار حتى تذوب. ترص فى طبق التقديم وتقدم ساخنة .

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