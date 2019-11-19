- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تظهر بإطلالة أنيقة مليئة بالأنوثة عند إحيائها لإحدى الحفلات في الكويت، ونالت إطلالتها إعجابَ الكثير من محبيها وجمهورها في الحفل.
استوحي من أجمل إطلالات حلا شيحة الناعمة
أناقة أنغام بفستان فضي لامع
تألقت أنغام بفستان فضي لامع من توقيع المصمم زياد نكد، وصُمم الفستان بفتحة جانبية واسعة وبأكمام مختلفة، حيث جاء أحد أكمامها بشكل طويل وآخر قصير، وزُين من المنطقة العلوية بنقوش فضية مميزة، وأُكمل جمال الفستان بالحزام الناعم في منطقة الخصر، وجمَّلت أنغام هذا اللوك بخاتم فضي ضخم، وآخر أكثر نعومة، وأساور ناعمة مصممة بشكل بسيط، وسرحت شعرها البني بشكل "ويفي" بطريقة تليق مع إطلالتها الناعمة
إطلالة الفنانة داليا مبارك في موسم الرياض
وبخصوص المكياج فقد وضعته بالألوان المناسبة لبشرتها البرونزية، حيث اختارت اللون الزهري في أعلى العينين، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والآيلاينر الضخم، مع أحمر الشفتين الزهري.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة أنغام في حفل الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.