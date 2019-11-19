كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تظهر بإطلالة أنيقة مليئة بالأنوثة عند إحيائها لإحدى الحفلات في الكويت، ونالت إطلالتها إعجابَ الكثير من محبيها وجمهورها في الحفل.

إطلالة أنغام في حفل الكويت

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أناقة أنغام بفستان فضي لامع

تألقت أنغام بفستان فضي لامع من توقيع المصمم زياد نكد، وصُمم الفستان بفتحة جانبية واسعة وبأكمام مختلفة، حيث جاء أحد أكمامها بشكل طويل وآخر قصير، وزُين من المنطقة العلوية بنقوش فضية مميزة، وأُكمل جمال الفستان بالحزام الناعم في منطقة الخصر، وجمَّلت أنغام هذا اللوك بخاتم فضي ضخم، وآخر أكثر نعومة، وأساور ناعمة مصممة بشكل بسيط، وسرحت شعرها البني بشكل "ويفي" بطريقة تليق مع إطلالتها الناعمة

إطلالة أنغام في حفل الكويت

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وبخصوص المكياج فقد وضعته بالألوان المناسبة لبشرتها البرونزية، حيث اختارت اللون الزهري في أعلى العينين، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والآيلاينر الضخم، مع أحمر الشفتين الزهري.