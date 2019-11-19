عبايات مطرزة موضة الموسم بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - اكتظت مجموعات 2019 لأشهر ماركات العبايات بموديلات فخمة من العبايات المطرزة، شاهدي مختاراتنا لكِ لتكتشفي آخر اتجاهات الموضة والقطعة التي تخفي عيوب جسمِك.



عبايات مطرزة للقوام الكمثري

عبايات مطرزة للقوام الكمثري



كانت العبايات المزينة بتطريز على الأكتاف والأكمام، القاسم المشترك بين مجموعات أسماء بارزة في عالم صناعة العبايات الشرقية، وتألقت بها عارضاتAiSHAZ وكنزي Kanzi، اعتمدي هذه التصميمات في حال كنتِ ترغبين في إخفاء عيوب القوام الكمثري.



عبايات مطرزة للنحيفات

عبايات مطرزة للنحيفات



اذا كنتِ تعانين نحافة الجسم، فأنتِ في حاجة إلى عبايات فاتحة اللون مزينة بتطريز ناعم كما في التصميمات التي جمعناها لكِ من مجموعات عفة الدباغ Effa وأناتومي Anatomi.



عبايات مطرزة للقوام التفاحة

عبايات مطرزة للقوام التفاحة



بالنظر إلى مجموعات هذا العام، سنلاحظ هيمنة العبايات المزدانة بتطريز في الجزء السفلي منها، ما يجعلها من القطع المناسبة لصاحبات القوام على شكل التفاحة Apple shape لأنها ستساعد في تنحيف منطقة الصدر والبطن، وتجذب النظر إلى الساقين النحيفتين، طالعي الموديلات التي رصدناها لدى ماركة لوزان Louzan والعبايه البرغندية من توقيع Anatomi.



عبايات مطرزة للممتلئات

عبايات مطرزة للممتلئات



أن تكوني ممتلئة الجسم فهذا لا يعني أن لا ترتدي العبايات المطرزة، فقط اِحرصي على اختيار الموديلات المحبوكه بتطريز ناعم، يفضل أن يكون من لون العبايه نفسه، كما في التصميمات الموقعة من ماركة داج Daj، أيضًا العبايات المطرزة بخيوط فضية رفيعة من أدور بوتيكAdore Boutique.

إقرئي أيضاً

عبايات سوداء خليجية من أشهر الماركات

فساتين وجلابيات من وحي حصة اللوغاني

عبايات مخصّرة لإطلالتك الرشيقة