أفضل معاطف الشتاء.. كيف تنسق ملابسك بشكل صحيح؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - تمنح المعاطف إطلالة أنيقة للرجل، إلا أن كثيرين يجهلون طريقة تنسيقها مع الملابس الأخرى سواء أكانت الكاجول أم الرسمية، إليك مجموعة من النصائح السريعة؛ لاختيار موديل المعطف الذي يناسبك.

أزياء من وحي البلوجر محمد النحيت



كيف تختار معطف الشتاء الذي يناسبك؟

معطف الشتاء

إذا كنت من قصار القامة ينصح بالابتعاد عن موديلات المعاطف المعقدة أو ذات التفاصيل الكثيرة.

- معطف الجلد موضة لا تنتهي خاصةً أنه يتماشى مع الملابس الكاجوال بشكل كبير، ويمنح إطلالة عملية فاخرة من دون أي تعقيدات، لذلك احرص على اقتناء قطعة واحدة منه داخل خزانة ملابسك.

- تتناسب المعاطف متوسطة الطول مع ملابس العمل بعض الشيء التي تختلف موديلاتها وألوانها، إلا أنه يظل الرمادي والأزرق الغامق أفضل الألوان لإطلالة عملية أنيقة.

- المعطف ذو الياقة العريضة من أشهر الموديلات التي يقبل عليها الشباب خاصة؛ لتنوع أقمشتها وأناقتها، ولإطلالة مثالية ينصح بتنسيق المعطف مع البناطيل ذات الألوان الداكنة.

تنسيقات شبابية للرجل من وحي ناصر عباس





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