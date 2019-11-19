عقود فاخرة من اللؤلؤ لإطلالة مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - لطالما اعتدنا على رؤية قطع المجوهرات الفاخرة والأنيقة ترافق إطلالات السيدات في مختلف الأوقات والأيام، سواء كانت سابقاً في الإطلالات الرسمية أو في إطلالات العمل في أيامنا هذه.

وعلى اعتبار أن قطع المجوهرات التي تأتي مرصعة بالأحجار الكريمة وغيرها هي الأبرز والأجمل، حافظت دور المجوهرات العالمية على هذا الأسلوب في تقديم قطعها المختلفة، لكن تبقى بعض القطع ثابتة لا تتغير مع اختلاف المواسم، ولعل أبرزها اللؤلؤ.

فهذه الحجرة النفيسة التي تأتينا من أعماق المحيطات، كانت وستبقى المفضلة في المجوهرات لدى السيدات، لذا قدمت الدور العالمية عقوداً فاخرة من اللؤلؤ لشتاء 2020، لكي تختاري منها ما يليق بإطلالاتك وأسلوبك.



عقد من Dolce & Gabbana

عقد من Dolce and Gabbana تميز بحبّات اللؤلؤ المتفاوتة الحجم وأحجار الماس



على مر العقود تمكنت دار Dolce & Gabbana العالمية من إبهارنا بقطع المجوهرات الفاخرة التي تقدمها مع بداية كلّ موسم، ولشتاء 2020 لفت أنظارنا بشدة عقد اللؤلؤ الفاخر الذي جاء بتصميم جذاب، حيث تميز بوجود حبّات متفاوتة الأحجام من اللؤلؤ، تداخلت فيما بينها بسلسة من الذهب الأصفر الفاخر، ناهيك عن قطع الألماس الصغيرة التي فصلت بين كلّ حبة لؤلؤ وأخرى.

على الرغم من الترصيع الكثير في هذا العقد، إلّا أننا نرشحه للإطلالات الكاجوال وإطلالات العمل.



عقد من Gucci

عقد من Gucci بتصميم مميز ولافت مع أحجار الماس



اذا كنت من اللواتي يفضلن اختيار عقد اللؤلؤ من دون إضافات أو ترصيع آخر، فبالتأكيد سينال إعجابك هذا العقد الفاخر من Gucci، الذي جاء بتصميم مريح من حبّات اللؤلؤ المرصوفة الواحدة تلو الأخرى، فيما تميّزت ثلاث حبّات منها بوجود علامة Gucci بشكل صغير عليها، ليأتي قفل العقد على شكل حبّة فراولة مرصعة بالماس.

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عقد من Simone Rocha

عقد بتصميم مميز من Simone Rocha تداخلت فيه حبّات اللؤلؤ



لصاحبات الإطلالة العصرية والمليئة بالإثارة والجنون، ننصحكن باختيار هذا العقد المميز من Simone Rocha الذي تشكل من حبّات اللؤلؤ الكثيرة التي تداخلت فيما بينها بشكل غير منتظم لتجعل من رقبتك تحفة فنية مزدانة باللؤلؤ الأنيق، ناهيك عن أن قفل هذا العقد جاء من قماش المخمل الأسود الفاخر الذي بإمكانك ربطه على رقبتك لتزيدي أناقتك أكثر.

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