فيديو.. أب يعنف ابنته و"حقوق الإنسان" ترد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب يعنف ابنته في المملكة العربية السعودية، ونشروا هاشتاج لمحاسبة الأب بعنوان "نطالب بمحاسبة معنف ابنته".
ونقلت صحيفة "عكاظ" أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أعلنت، أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هاشتاج "نطالب بمحاسبة معنف ابنته".
وأفادت "حقوق الإنسان" بأنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام "الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل".
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