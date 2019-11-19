منها الصداع والعطش الشديد.. مؤشرات ارتفاع السكر في الدم

تختلف أعراض مرض السكري اعتمادًا على مقدار ارتفاع سكر الدم، بعض الأشخاص خاصة المصابين بمقدمات داء السكري أو داء السكري من النوع الثاني، قد لا يعانون من الأعراض في البداية، ومن مؤشرات ارتفاع السكر في الدم وفقًا لموقع "سبوتينك".

الإرهاق

الشعور بالإرهاق المستمر أحد أكثر العلامات المبكرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تنميل اليدين والقدمين

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت إلى تعرض الذين يعانون من هذه المرض، من تنميل في اليدين و القدمين.

التبول بكثرة

ارتفاع نسبة السكر في الدم يدفع الكليتين لضخ المزيد من السكر للتخلص منه، وهذه العملية تساهم بسحب المياه مع السكر، الأمر الذي يدفع المريض للذهاب إلى الحمام بكثرة.

العطش الشديد

العطش الشديد نتيجة طبيعية للتبول الزائد، لأن الجسم عندها يصبح مصابا بالجفاف.

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سهولة الإصابة بالعدوى

ارتفاع مستوى السكر يصعب على الجسم مقاومة بعض أنواع العدوى، ويجعل الإصابة بها أكثر تكررا أو أطول في المدة أو أشد خطرا.

التئام بطيء للجروح

تستغرق الجروح فترة طويلة للتئامها ويلاحظ ذلك في جروح القدمين.

مشاكل الأسنان

كما يتواجد الجلوكوز في الدم فهو يتواجد أيضا في اللعاب، وعند ارتفاع نسبته يخلق بيئة جيدة لنمو البكتيريا الضارة في الفم ويساعدها على النمو ليتحد مع جزيئات الطعام لتكوين الجير.

الأمر الذي يؤدي ذلك إلى مشكلات مثل تسوس الأسنان، والتجاويف، والتهاب اللثة، وأمراض اللثة، ورائحة الفم السيئة.

تشوش في الرؤية

حيث يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تشوش في الروية والتي يتسبب بها السكر الزائد مع قليل من الماء في العدستين بمنتصف العين.

الصداع

يتسبب الجفاف والعطش الدائم بالصداع، وهو الذي ينتج نتيجة للتبول المستمر، ليحتاج المريض لشرب كميات أكبر من الماء.