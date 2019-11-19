فيديو.. هند صبري تعلق على خلع صابرين الحجاب: من أجمد الممثلات

حلت الفنانة هند صبري، أمس، ضيفة على برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت عن خلع الفنانة صابرين للحجاب.

وقالت هند صبري، خلال البرنامج تعليقا على الهجوم، "صابرين من أجمد الممثلات اللي أنا أعرفها، ومن أطيب القلوب اللي أعرفها، غير كده هي حرة".

وأضافت، "أنا عمري ما اتكلمت في الحريات الشخصية، ولا يقل احترامي ولا يزيد بالشكل خالص، اللي ليا إني بحترمها كممثلة وكبني آدمة".

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ووجهت لها رسالة بعدما بكت على الهواء حيث قالت، "جميلة دائما، جميلة كنت وجميلة لا تزالي، انا اكره الحكم على الآخرين، الحكم سهل أوي ورا كمبيوتر، وإنتي مستخبي ورا شاشة".

صابرين تخلع الحجاب

كانت الفنانة صابرين أعلنت خلعها الحجاب، عن طريق نشر صورة لها بشعرها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بشعر أشقر مكشوف، وتعرضت حينها لهجوم من متابعيها الذين دعوا لها بالهداية واستنكروا خلعها الحجاب، بينما دعمها بعض الفنانات من بينهم منى زكي وسهير رمزي، ورانيا يوسف.