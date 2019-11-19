تعلمي كيفية تنسيق أكسسوارات الخرز الملوّن مع قطعكِ الثّمينة

الاكسسوارات قطعٌ مضيئة تزيّن إطلالاتكِ طوال العام، وهي رفيقة أناقتكِ الدّائمة أينما ذهبت، ومهما تعاقبت السّنوات ستظلّ معكِ تحرس خطواتكِ الرّشيقة، وتشهد على جمالكِ اللّافت.

تتنوّع أشكال وأنواع الخرز، بين الخشبيّ والمعدنيّ والزّجاج الشّفّاف والملوّن، بالإضافة إلى الأنواع الفاخرة والمميّزة، كالمرجان والأصداف، وكلّها من ألوان تنبض بالحياة وتشعّ بالبهجة. يطغى عليها التصميمات الشّبابيّة، والتي تعشقها العديد من السّيّدات حول العالم.

عادت الاكسسورات المصمّمة من الخرز الملوّن، من موضة التسعينيات لتزيّن إطلالة الأنيقات من جديد، وتجدّد الحنين إلى الماضي الجميل، لأفضل حقبة للموضة على مرّ السّنين.

من العقد إلى قلادة الشوكر والأساورة المرصعة بالخرز الملوّن، تعالي نتعرّف على أحدث صيحات الاكسسوارات على ساحة الموضة هذا العام.

من العقد إلى قلادة الشوكر والأساورة المرصعة بالخرز الملوّن، تعالي نتعرّف على أحدث صيحات الاكسسوارات على ساحة الموضة هذا العام.

لم تقتصر المجوهرات على الذّهب والألماس فقط، وهذا النّوع من الإكسسورات منتشرٌ في جنوب إفريقيا وبعض الدول الأوربيّة، وتصنع من خامات عالية الجودة، يتمّ عرضها بجانب المجوهرات الرّاقية، إذْ ترصّع بالياقوت والأحجار شبه الكريمة، يرافقها الأحرف المصمّمة من اللؤلؤ والذّهب الخالص عيار 14 قيراطًا.

ارتداؤها مع القطع الثّمينة

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هيمنتْ صيحة الدّمج بين هذا النوع من الاكسسورات والقطع الثّمينة والفاخرة، من الذّهب واللؤلؤ والأحجار الكريمة أيضًا، جرّبي دمجها مع الذّهب والأحجار الكريمة، كما جرّبت ألوان الذّهب غير المألوفة من قبل في إطلالاتكِ.

نسّقي هذه القطع الملوّنة مع القطع المصنوعة من الذّهب الورديّ والأصفر والياقوت والصفيري، وهو الياقوت المائل إلى اللون الأخضر، وليس هناك ما يمنع من ارتدائها مع القطع الماسيّة، والمرصّعة باللؤلؤ لإطلالة متجدّدة بفكر مختلف؛ لتواكبي آخر صيحات الموضة في إطلالاتكِ الجديدة.

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