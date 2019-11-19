تألقي بأجمل الساعات من مجموعة "غلاشوت" الرائعة

تعد الساعة من الإكسسوارات الأساسية التي لا غنى عنها، وذلك لما تضفيه من جاذبية وأناقة خاصة على الإطلالة.

ويهتم محبو ارتداء الساعات بالتفاصيل، بدءًا من لون الجزء المعدني ولون الحزام إلى تفاصيل زينتها إذا كانت مزينة بفصوص أو أشكال لامعة وما إلى ذلك.

ولكل ساعة طابعها الخاص، إذ توجد ساعة تضفي الكلاسيكية على الإطلالة وساعة أخرى تناسب الإطلالات الكاجوال والمناسبات اليومية مثلاً.

وقدمت علامة الساعات الألمانية "غلاشوت" مجموعة رائعة من الساعات تناسب جميع الأذواق.

ولاختيار ما يناسبك، جلبنا لكِ من مجلة "إن ستايل" مجموعة متنوعة ورائعة من الساعات مختلفة الألوان:

الأزرق الأنيق

هذه الساعة الأنيقة مصممة من الذهب الأحمر المُطعم بالماس، وصنع حزامها من جلد التمساح باللون الأزرق الداكن.

تألقي بالفضي

صممت هذه الساعة من المعدن الأبيض مع سوار معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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الوردي الناعم

إذا كنتِ من عاشقات اللون الوردي، ستحبين هذه الساعة بالتأكيد. فبالإضافة لحزامها المصمم من جلد التمساح، يضفي التناغم بين الفضي والوردي جاذبية ونعومة خاصة على إطلالتك.

المعادن المُختلَطة

تتميز هذه الساعة بتنوع المعادن فيها، إذ صُممت من الذهب الأحمر والفولاذ المقاوم للصدأ.

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