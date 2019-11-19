صور.. إيمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلاد شقيقها: بابا حاسس بينا

احتفلت إيمي طلعت زكريا، بعيد ميلاد شقيقها عمر، ونشرت صور لهما عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعبرت إيمي، عن احتفالها بمولد شقيقها بطريقة مؤثرة، حيث تذكرت والدها، وقالت في تعليقها على الصورة، "عمر أخويا حبيبي كل سنة وإنت طيب وأشوفك أحسن الناس وعقبال مليون سنة وبابا حاسس بينا دلوقتي وكان نفسي يكون معانا".

كانت الصورة التي نشرتها إيمي لها ولشقيقها عمر يتوسطهما الفنان طلعت زكريا ممسكا بتورتة.

تفاعل عدد كبير من متابعي إيمي طلعت زكريا، ومنهم من هنأها بعيد ميلاد شقيقها ومن ترحم على الفنان الراحل طلعت زكريا، فكان من بين التعليقات، "ألف رحمة ونور تعيشوا وتفتكروا"، و"كل سنة وهو طيب".

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وفاة طلعت زكريا

وتوفي الفنان طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، بداية أكتوبر الماضي.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل قبل وفاته إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.