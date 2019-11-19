منها الأناناس والبطيخ.. فاكهة آمنة لمرضى السكر

هناك بعض الفاكهة التي تزيد نسبة السكر في الدم، وبالنسبة لمريض السكري من الفاكهة الآمنة لتناولها كما ذكرها موقع "Mayo clinic".

فواكه يجب الحرص على تناولها

فواكه مؤشر السكر لها أقل من 55 وهي: البرتقال، التفاح، الموز، الجريب فروت، التوت، الدراق، الخوخ، والفراولة (الفريز)، الكيوي، العنب، الكمثرى، والجوافة.

فواكه مؤشر السكر لها بين 55 و69: المانجو، الأناناس، البابايا، الشمام، والتين.

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فواكه مؤشر السكر لها أعلى من 70: البطيخ، والتمر.

نصائح عند تناول الفواكه

كذلك تتضمن النصائح تفادي أكل الفواكه في المساء بعد الساعة الـ 5 أو الـ6 على الأكثر، لأن نشاط الجسم يقل خلال الليل، ولا يتم حرق هذه السعرات بواسطة الحركة البدنية.

وينبغي تجنب عصائر الفاكهة حتى لو كانت من الفاكهة الطبيعية مائة في المائة، لأنها تحتوي على جرعة كبيرة من السكر، والأفضل أكل الفاكهة نفسها مع قشرتها لأن القشرة هي الأغنى من حيث الألياف.