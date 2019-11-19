أضخمُ لحظات الموضة لعام 2019.. وهذا ما ستكون عليه في 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب نهاية سنة 2019، أصدرت منصّة الأزياء العالمية "Lyst" تقريرها السّنويّ لصناعة الموضة والذي يعرض بالتفصيل أبرز العلامات التجارية الشّهيرة وأهمّ اللّحظات والاتّجاهات التي سيطرت على السّاحة هذه السّنة، كما يتنبأ التقرير بالأساليب والصيحات والعلامات التجارية التي ستظهر في سنة 2020.

لإنشاء هذا التقرير، قامت منصّة "Lyst" بتحليل عمليّات البحث والشّراء لـ 104 مليون متسوّق في جميع أنحاء العالم، وتشمل النتائج الرئيسية طفرة في الأزياء المُستدامة، حيث ازدادت عمليّات البحث عن الأقمشة الصّديقة للبيئة بنسبة %102، وكذلك الأزياء الشّاملة، فارتفعت عمليّات البحث عن الأزياء الملائمة لكلا الجنسين ولمختلف الأحجام بأكثر من %50.

وكما ورد في مؤشّر تقرير الرّبع الثالث الخاصّ بالشّركة، تمّ تصنيف علامة "أوف وايت" كأفضل علامة تجارية مشهورة على مدار العام، بينما تمّ تصنيف بوتيغا فينيتا و بيير موس وجاكيموس ضمن أفضل ثلاث علامات تجارية مميّزة لعام 2019.

مشاهير وراء الطّلب

وخلال شهر الموضة، تسبّب مشاهير مثل النجمة جنيفر لوبيز، ومغنيّة الرّاب المثيرة للجدل كاردي بي، وليزا عضوة فرقة البوب الكورية بلاك بينك في زيادة عمليات البحث على العديد من الصّيحات وقطع الأزياء، كما تمّ اختيار دوقة ساسيكس ميغان ماركل، كأقوى مؤثّرة في صناعة الأزياء خلال هذا العام، حيث ازداد متوسط عمليّات البحث عن قطع أزياء مشابهة للأزياء التي ارتدتها بنسبة %216.

أما أبرز الصّيحات التي انتشرت هذا العام فقد شملت طبعة "tie-dye"، شورتات الدرّاجات الهوائيّة، بدلات البودي سوت، وفساتين الـ"prairie" والحقائب الصّغيرة .

Advertisements

أبرز اللّحظات المميّزة لمشهد الموضة في 2019

نذكر إطلالات عضوات الفرقة الكوريّة بلاك بينك في فيديو كليب أغنية "Kill This Love" الشّهيرة، إلى جانب إطلاق ريهانا لعلامتها الشّخصيّة فنتي تحت ظلّ الشّركة المالكة لأشهر العلامات التجارية الفرنسيّة "LVMH" وانضمام النجمة الفرنسيّة سيلين ديون إلى أقوى نجمات ستايل الشارع بإطلالات جريئة ومثيرة للجدل.

ولعام 2020 ، تتوقّع "Lyst" عودة نمط عصر الفضاء، بما في ذلك الأقمشة المجسمة والقطع الخارجية الشّبيهة ببدلات الفضاء. وعلى الرّغم من هوس عشّاق الموضة بالحقائب الصّغيرة لهذا العام، إلا أنَّ عام 2020 قد يشهد عودة الحقائب الضّخمة من أوائل القرن العشرين.

كما من المتوقّع أنْ تجدّد دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2020 المنظّمة في طوكيو الاهتمام بعلامات الأزياء اليابانية، أمثال Undercover وVisvim وNeighbourhood، في حين أنَّ الانتخابات الأمريكية في العام المقبل ستحفز على الأرجح الخطابات السّياسية من العلامات التجارية ومتاجر التجزئة.

وأخيرًا، من المتوقّع أنْ تنمو العلامات التجارية بما في ذلك ROTATE Birger Christensen وGCDS وALYX وMarine Serre وCecilie Bahnsen كأطراف رئيسيّة في صناعة الأزياء.