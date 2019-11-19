تعرفي علي كيفية تنظيف الاكسسوارات من السواد؟

مع مرور الوقت، تفقد الإكسسوارات بأنواعها، تألّقها ورونقها وبريقها، بحيث تتراكم عليها طبقة من الغبار والأتربة والأوساخ، نتيجة إهمال تنظيفها بصورة مستمرَّة أو تعرّضها للرطوبة أو المواد الكيميائية او الماء لفترات طويلة، الأمر الذي يستدعي البحث عن أفضل الطرق التي تمنحها البريق من جديد.

كيفية تنظيف الاكسسوارات من السواد؟

معجون الأسنان من المكوِّنات الفعّالة في تنظيف الإكسسوارات الفضَّة والذهب، وتلميعها؛ تقضي طريقة استخدامه في وضع القليل منه على فرشاة الأسنان، ودعك الإكسسوارات، ثمَّ شطفها بالماء جيِّدًا، فتجفيفها.

سائل الجلي يُضاف إلى وعاء يحتوي على كمّ مناسب من الماء الدافئ، فتوضع قطع الاكسسوارات المراد تنظيفها في هذا الوعاء، وتترك فيه حتَّى تنتقع، وذلك طوال الليل. وفي اليوم التالي، تغسل الإكسسوارات جيِّدًا، ثم تجفَّف وتحفظ في مكانٍ جافّ.

عصير البصل، الذي تغمس فيه فرشاة الأسنان الناعمة، فتفرك الإكسسوارات، لتشطف بعدها.

بيكربونات الصوديوم (ملعقتان) تُضاف إلى وعاء يحتوي على كمّ مناسب من الماء، مع ملعقة صغيرة من الملح. تُخلط المكوِّنات، فتوضع الإكسسوارات داخله، وتُترك لدقائق، ثم تفرك باستعمال فرشاة الأسنان الناعمة. تُشطف الإكسسوارات بعد ذلك، وتجفَّف بقطعة من القماش الناعم.

الماء المغلي، الذي يصبّ في قدر عميقة على النار، فتوضع الإكسسوارات فيها حتَّى يغلي الماء. ثمّ، تفرك الإكسسوارات باستخدام فرشاة الأسنان.

الماء الساخن وعصير الليمون الحامض (ثمرة)، بحيث يخلط المزيج جيّدًا، فتوضع فيه قطع الإكسسوارات الفضَّة، فتُستخدم قطعة نظيفة من قماش الشمواه في فرك هذه الإكسسوارات، وتنظيفها.

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حبَّات البطاطا، التي توضع في قدر على النار، فيصبّ الماء فوقها. وحين يغلي الماء، تحضر قطعة نظيفة من القماش، وتغمس في ماء سلق البطاطا، وتفرك بواسطتها الإكسسوارات، ثم تشطف بالماء وتجفّف.

الملح يُستخدم في تلميع الإكسسوارات المصنوعة من القماش، من خلال رشّه عليها، وتنظيفها بفرشاة الأسنان.

من نصائح التدبير: خلع الإكسسوارات من الأصابع، أو الأيدي، أو الرقاب عند الاستحمام، كما وضع طبقة من طلاء الأظافر الشفَّاف على الجهة الداخلية للإكسسوار، بغية عزلها عن التعرّق.

وأيضًا، ارتداء الاكسسوارات بعد الانتهاء من وضع مساحيق التجميل أو العطور لتجنّب تعرضها للمواد الكيميائيّة، مع تنظيف الاكسسوارات بشكل دوري لتجنّب تراكم الأوساخ والغبار عليها، الأمر الذي يحوّل لونها إلى الأسود.

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