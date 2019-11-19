دراسة تكشف فوائد الصيام المتقطع لمرضى القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشفت عدد من الأبحاث الطبية الحديثة أن عدم تناول الطعام والشراب، الصيام، بشكل روتيني لفترات قصيرة من الزمن يسفر عن حياة أفضل لمرضى القلب. ويأتي ذلك في أعقاب انتشار حميات الصيام المتقطع كصيحة جديدة في الأنظمة الغذائية.

وبحسب الدراسة، التي أجراها الباحثون في "معهد القلب" في "سالت ليك" سيتي في ولاية يوتا بالولايات المتحدة: "مرضى القلب الذين مارسوا الصيام المتقطع بانتظام عاشوا فترة أطول من المرضى الذين لا يفعلون ذلك بالإضافة إلى أنهم أقل عرضة لتشخيص قصور القلب".

وقال بنجامين هورن، الباحث الرئيسي: "إنه مثال آخر على الطريقة التي نجد بها أن الصيام بانتظام يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية أفضل"، وعلى الرغم من أن الدراسة لا تُظهر أن الصيام هو التأثير السببي للبقاء على قيد الحياة بشكل أفضل، فإن هذه النتائج الواقعية في عدد كبير من السكان تشير إلى أن الصيام قد يكون له تأثير ويحث على مواصلة دراسة السلوك.

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وفي هذه الدراسة، سأل الباحثون نحو 2,001 من المرضى الذين خضعوا لقسطرة القلب في الفترة من عام 2013 إلى 2015 سلسلة من الأسئلة حول نمط الحياة، بما في ذلك ما إذا كانوا يمارسون الصيام المتقطع أم لا.. ثم تابع الباحثون هؤلاء المرضى بعد 4.5 سنوات ووجدوا أن الصيام الروتيني لديهم معدل بقاء أكبر من أولئك الذين لم يفعلوا.. هذا.

ويؤثر الصيام على مستويات الهيموجلوبين لدى الشخص، وعدد خلايا الدم الحمراء، وهرمون النمو البشري، ويخفض مستويات الصوديوم والبيكربونات، مع تنشيط الكيتونة والبلعمة الذاتية - كل العوامل التي تؤدي إلى صحة أفضل للقلب.. كما يقلل بشكل خاص من خطر قصور القلب وأمراض القلب التاجية.

ويتوقع الباحثون، أن الصيام بشكل روتيني على مدى سنوات وحتى عقود من الزمن يهيئ الجسم لتفعيل الآليات المفيدة للصيام بعد فترة زمنية أقصر من المعتاد.. عادةً ما يستغرق تنشيط الصيام حوالي 12 ساعة، لكن الصيام الروتيني على المدى الطويل قد يتسبب في تقصير هذا الوقت بحيث تؤدي فترة الصيام اليومية / مساء كل روتين يوميًا بين العشاء والإفطار إلى إنتاج كمية صغيرة يوميًا.

وحذر الباحثون أن النساء الحوامل والمرضعات لا ينبغي عليهن الصوم، وكذلك الأطفال الصغار وكبار السن الضعفاء، ويجب ألا يصوم الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بأمراض مزمنة - وخاصة أولئك الذين يتناولون أدوية لمرض السكري أو ضغط الدم أو أمراض القلب - إلا تحت رعاية وإشراف دقيق من الطبيب.