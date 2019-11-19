ارتدي البليزر المخملي لإطلالة شتوية فخمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتربع البليزر المخملي على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس، أن البليزر المخملي يتألق هذا الموسم بألوان زاهية كالكراميل والأحمر، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية ساحرة من ناحية وليشيع أجواء البهجة ويكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام من ناحية أخرى.

وأضاف تومكينس، أن البليزر المخملي يأتي هذا العام بقصّة طويلة تسلط الضوء على الوسط، مشيرًا إلى أنه يتناغم مع سروال جلد أو سروال جينز أو تنورة بليسيه متوسطة الطول (ميدي)، على أن يتم ارتداء بلوزة حريرية أو بلوفر ذي ياقة عالية تحته.