قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل جلاش بحشوة الدجاج والزيتون، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الوجبات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل جلاش بحشوة الدجاج والزيتون 1 لفة جلاش دجاج مكعبات صغيرة بصل ثوم بهارات زيتون ملح وفلفل بابريكا شطة فلفل حار بقدونس Advertisements كزبرة جبنة قريش سمنة لبن بيض طريقة عمل جلاش بحشوة الدجاج والزيتون يشوح البصل والثوم ثم يضاف الدجاج وتشوح جيدا. ثم يضاف الفلفل الحار والتوابل والكزبرة الخضراء والفلفل الألوان والبابريكا والملح والفلفل. تترك حتى تمام النضج. يفرد الجلاش ويدهن بالسمنة بين طبقاته. ثم تضاف حشوة الدجاج، وفي الكبة يخلط البيض واللبن والجبنة القريش حتى تصبح مثل الكريمة. ثم توضع على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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