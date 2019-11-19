أعراض الفشل الكلوي.. الأسباب والعلاج

كليتيك هما زوج من الأعضاء يقعان في أسفل الظهر، كلية واحدة على كل جانب من جانبك الفقري. مهمتهما تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، الكلى ترسل السموم إلى المثانة، والتي يزيلها الجسم في وقت لاحق أثناء التبول.

يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد كليتك القدرة على تصفية النفايات بشكل كافٍ من دمك. يمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة وظائف الكلى لديك، مثل:

التعرض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية.

بعض الأمراض الحادة والمزمنة.

الجفاف الشديد.

صدمة الكلى.

يصبح جسمك مثقلاً بالسموم إذا لم تتمكن كليتك من أداء وظيفتها المعتادة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، والتي يمكن أن تهدد الحياة إذا تركت دون علاج، بحسب موقع "هيلث لاين".

أعراض الفشل الكلوي

عادة ما يعاني شخص مصاب بفشل كلوي من أعراض قليلة للمرض. المحتملة تشمل:

كمية منخفضة من البول.

تورم الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين في التخلص من هدر المياه.

ضيق في التنفس غير مفسر.

النعاس المفرط أو التعب.

الغثيان المستمر.

ارتباك.

ألم أو ضغط في صدر كالنوبات.

غيبوبة.

العلامات المبكرة لفشل الكلى

أعراض مرض الكلى في مرحلة مبكرة قد يكون من الصعب تحديدها. غالبًا ما تكون خفية ويصعب تحديدها. إذا واجهت علامات مبكرة لأمراض الكلى، فقد تشمل:

انخفاض انتاج البول.

احتباس السوائل يؤدي إلى تورم في الأطراف.

ضيق في التنفس.

أسباب الفشل الكلوي

يمكن أن يكون الفشل الكلوي نتيجة لعدة حالات أو أسباب. السبب عادة ما يحدد أيضا نوع من الفشل الكلوي.

الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر عادة ما يكون لديهم سبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

فقدان تدفق الدم إلى الكليتين.

يمكن أن يؤدي الفقدان المفاجئ لتدفق الدم إلى كليتيك إلى الفشل الكلوي. بعض الحالات التي تسبب فقدان تدفق الدم إلى الكليتين تشمل:

نوبة قلبية.

مرض القلب.

فشل الكبد.

جفاف.

حرق شديد.

رد فعل تحسسي.

عدوى شديدة، مثل تعفن الدم.

ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تحد أيضا من تدفق الدم.

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مشاكل القضاء على البول.

عندما يتعذر على الجسم التخلص من البول، تتراكم السموم وتفرط في الكلى. يمكن لبعض أنواع السرطان منع ممرات البول، مثل:

البروستاتا (النوع الأكثر شيوعًا عند الرجال).

القولون.

مثانة.

الحالات الأخرى يمكن أن تتداخل مع التبول وربما تؤدي إلى الفشل الكلوي، بما في ذلك:

حصى الكلى.

تضخم البروستاتا.

جلطات دموية داخل المسالك البولية.

تلف الأعصاب التي تتحكم في المثانة.

أسباب أخرى

بعض الأشياء الأخرى التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي تشمل:

جلطة دموية في أو حول كليتيك.

عدوى.

الزائد من السموم من المعادن الثقيلة.

المخدرات والكحول.

التهاب الأوعية الدموية.

مرض الذئبة، وهو مرض مناعي ذاتي يمكن أن يسبب التهابًا في العديد من أعضاء الجسم.

التهاب كبيبات الكلى، التهاب في الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى.

متلازمة بولية الانحلالي، والتي تنطوي على انهيار خلايا الدم الحمراء بعد العدوى البكتيرية، وعادة من الأمعاء.

المايلوما المتعددة، سرطان خلايا البلازما في نخاع العظم.

تصلب الجلد، وهي حالة مناعي ذاتي تؤثر على جلدك.

فرفرية نقص الصفيحات الخثاري، وهو اضطراب يسبب جلطات دموية في الأوعية الصغيرة.

أدوية العلاج الكيميائي التي تعالج السرطان وبعض أمراض المناعة الذاتية.

الأصباغ المستخدمة في بعض اختبارات التصوير.

بعض المضادات الحيوية.

مرض السكري غير المنضبط.

علاج الفشل الكلوي

هناك العديد من العلاجات لفشل الكلى. يعتمد نوع العلاج الذي تحتاجه على سبب الفشل الكلوي.

غسيل الكلى، يقوم غسيل الكلى بترشيح وتنقية الدم باستخدام آلة. حيث يؤدي الجهاز وظيفة الكلى. حسب نوع غسيل الكلى، قد تكون متصلاً بجهاز كبير أو كيس قسطرة محمول.

قد تحتاج إلى اتباع نظام غذائي منخفض الملح، مع غسيل الكلى.

غسيل الكلى لا يعالج الفشل الكلوي، لكنه قد يمد حياتك إذا ذهبت إلى العلاجات المجدولة بانتظام.

زرع الكلى

خيار العلاج الآخر هو زرع الكلى. يمكن أن تعمل الكلية المزروعة بشكل طبيعي، ولم تعد هناك حاجة لغسيل الكلى.

عادة ما يكون هناك انتظار طويل لتلقي كلية متبرع متوافقة مع جسمك. إذا كان لديك متبرع حي، فقد تسير العملية بسرعة أكبر.

يجب أن تأخذ أدوية مثبطة للمناعة بعد الجراحة لمنع جسمك من رفض الكلى الجديدة. هذه الأدوية لها آثارها الجانبية، بعضها خطير.

قد لا تكون جراحة الزرع خيار العلاج المناسب للجميع. من الممكن أيضًا أن تكون الجراحة غير ناجحة.

تحدث مع طبيبك حول ما إذا كنت مرشحًا جيدًا لعملية زرع الكلى.