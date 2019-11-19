معاطف طويلة للشتاء بأسلوب ميغان ماركل من التصاميم الفاخرة من نوعها

بأناقتها وجرأة اختيارها التصاميم الفاخرة والفريدة من نوعها، ها هي الدوقة ميغان ماركل meghan markle تتألق باختيارها معاطف طويلة للشتاء مع الألوان القوية والأخرى المربعة والبارزة بالتدرجات الموحدة الأحب على قلبها.

واكبي من خلال الصور أجمل معاطف الدوقة ميغان ماركل meghan markle الطويلة والمناسبة للشتاء خصوصاً أنها تختار أسلوباً فريد من نوعه في عالم الموضة.

اختارت الدوقة ميغان ماركل meghan markle موضة المعطف الطويل والكارو بلوني الزيتي والنيلي من دار Burberry مع القصة المستقيمة التي لا تتخلى عنها خصوصاً من خلال تنسيقه مع بناطيل واسعة وموحدة من ناحية اللون. كما اختارت الدوقة ميغان ماركل meghan markle معاطف طويلة للشتاء بألوان كلاسيكية كالمعطف الاسود مع الرباط من دار Calvin Klein، والمعطف الرمادي الطويل من دارSoia & Kyo.

وفي اطلالات أخرى، كانت الدوقة ميغان ماركل meghan markle قد اختارت معاطف جريئة وطويلة للشتاء باللون الاحمر الطويل من Sentaler ونسّقته مع الفستان البنفسجي الواسع والمرح. ولم تتردد بارتداء المعاطف الطويلة باللون الكحلي من Ralph Lauren، الى جانب المعاطف البيج الطويلة والأحب على فلبها بقصات ضخمة وأكتاف جامدة مع الرباط العريض على الخصر.

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