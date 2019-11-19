ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الزنجبيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت مجلة "فرويندين" الألمانية من الإفراط في تناول الزنجبيل بسبب آثاره الجانبية غير سارة، رغم فوائده الكثيرة.

الزنجبيل يتناول بطرق متعددة، حيث يتم إعداده كشاي أو يتم إضافته إلى الأطعمة المختلفة، وهنا نصحت المجلة الألمانية بتوخي الحذر إذا كان المرء يعاني من حساسية تجاه الزنجبيل، وأشارت إلى بعض الأعراض الجانبية التي قد تظهر عند استهلاك كمية كبيرة من الزنجبيل، والتي تتمثل في حرقة المعدة وانتفاخ البطن والإسهال.

كما يؤدي الإفراط في تناول الزنجبيل أيضا إلى تهيج تجويف الفم، ويساعد على زيادة سيولة الدم، ولذلك يتعين على المرء، الذي يتناول أدوية سيولة الدم، استشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل، لأنه قد يعزز من فعالية الدواء.

وعلى الرغم من فائدة الزنجبيل في علاج القيئ أثناء فترة الحمل، إلا أنه يتعين على السيدات الحوامل استشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل.