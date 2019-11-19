لاتزيد الوزن.. 8 أطعمة تساعد على الشعور بالشبع في الشتاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي خلال فصل الشتاء، تزداد الرغبة في تناول الطعام، وذلك بسبب انخفاض درجة حرارة الجو، وحاجة الجسم إلى الطاقة للقيام بوظائفه الحيوية. لمزيد من القراءة عن: "لاتزيد الوزن.. 8 أطعمة تساعد على الشعور بالشبع في الشتاء" اضغط هنا

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