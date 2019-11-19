لن يتعدى وزنك 60 كيلوجرامًا.. دايت النينجا يمنحك جسم مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تعتبر النينجا واحدة من المجموعات المحاربة اليابانية القديمة التي يجب ألا تتعدى أوزانهم 60 كيلوجرامًا، وبالتالي عملوا على اتباع نمط حياة صحي، ولا سيما تناول نظام غذائي مثالي للحصول على جسم رشيق.

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