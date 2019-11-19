بعد أزمة الحجاب.. هند صبري تدعم صابرين: "احترامي مش هيقل أو يزيد بالشكل"

علقت الفنانة التونسية هند صبري، على الجدل الذي أثارته الفنانة صابرين، مؤخرًا، بعدما ظهرت في صورة دون أن تكون قد ارتدت الحجاب، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث".

وقالت هند: "الفنانة صابرين من أجمد الممثلات وأطيب القلوب اللي أعرفها، غير كده، أنا عمري ما اتكلمت في الحريات الشخصية، ولا يقل احترامي أو يزيد بالشكل خالص، أنا بحترمها كممثلة وكبني آدم".

ووجهت هند، رسالة للفنانة صابرين، عبرت فيها عن دعمها لها، وقالت: "جميلة دائمًا، جميلة كنتِ، وجميلة لا تزالي، أكره الحكم على الآخرين، فهو سهل على شاشات الحواسيب".

ونفت الفنانة صابرين خلعها للحجاب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، في أول من البرنامج، أمس الأحد.

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وقالت صابرين: "أنا قلعت التربونة وفيه فرق إني قلعت الحجاب وإني قلعت التربونة"، مضيفة: "الحجاب أنا مكنتش عملاه وأنا طلعت معاك وطلعت مع الإبراشي ومع كل البرامج وقولت أنا يا جماعة محتشمة".

وأضافت: "وأنا من يوم ما لبست الباروكة وأنا قلعت الحجاب وأنا دايمًا بقول إني بعمل خطوة وأنا عاملة خطوة بسيطة يمكن تُقبل ويمكن أكون بعمل حاجة كويسة وقعدت فترة كبيرة كل لما أعمل عمل يسيبوا العمل ويتكلموا عن الباروكة وقعدت أطلع في برنامج ويسيبوا كل تاريخي ويتكلموا عن الباروكة".

واستنكرت صابرين حديث البعض حول مظهرها: "رقبتها بانت ونص شعرها بان وكلام أنا مش فاهمة له حاجة وتعبت نفسيا جدا في الفترة الأخيرة".

واستطرت: "أنا شيلت التربون واللي حصل إني قعدت أجاهد مع نفسي وقعدت أقول أنا مقسومة نصين وأنا ببص في المراية أقول مين دي واللي أنا بعمله صح ولا غلط قعدت كتير جدا جدا أسأل نفسي وأقول أهه خطوة".