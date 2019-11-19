صابرين عن ترك الحجاب: "حسيت إني ممكن أكون بعمل بدعة"

أكدت صابرين أنها خلعت التيربون ولم تكن ترتدي الحجاب كما ينبغي أن يكون منذ 12 سنة من توقيت ارتدائها للباروكة، وقالت صابرين لبرنامج "trending"، إن "الناس كلها لم يعجبها ما فعلته من توقيت ارتداء الباروكة وكنت بالفعل أشعر أنني متناقضة وشعرت أنني ممكن أن أكون بعمل بدعة".

وأضافت: "جلست أجاهد بيني وبين نفسي وأسأل نفسي أشياء كتيرة ووجدت نفسي مقسومة نصفين الموضوع أصبح لم يأخد شكل حجاب نهائي، وعلى العموم السوشيال ميديا لم تترك أحدا في حاله ولم يعجبهم أي شيء هي حتة تيربون صغير جدا شلته وكل لبسي عادي جدا ولم أعمل شيء يستدعي كل هذه الضجة".

وتواصل: "يوم ما ارتديت الحجاب لم أسأل أحدا نهائيا، ويوم ما خففت الحجاب إلى أن وصل للتربون لم أشعر أن الموضوع غير متوازن وأنا الحمد لله أريد أن أتصالح مع نفسي".