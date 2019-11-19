طريقة عمل سبيط مقلي

يتمتع سمك السبيط بقيمة غذائية كبيرة وطعم شهي، ويوجد العديد من الخيارات لطهيه، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل السبيط مقلي، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا"، على سي بي سي سفرة. المكونات سبيط (أصابع). دقيق. نشا. عصير ليمون. ثوم. ملح وفلفل. كزبرة ناشفة. شطة. Advertisements كمون. زيت للقلي. طريقة التحضير يتبل السبيط بالملح والفلفل والكمون والشطة. ثم تضاف الكزبرة الناشفة والملح والفلفل والشطة. يذوب النشا في قليل من الماء ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا. يغمس السبيط في الدقيق ثم يوضع في خليط النشا والدقيق. ثم يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي. ثم يقدم ويزين بالكزبرة الخضراء.

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