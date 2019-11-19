طريقة عمل البطارخ

تعتبر بطارخ الرنجة من الأطباق اللذيذة التي نحتاج لتناولها بين الحين والأخر، وتقدم "هُن" كيفية تحضيرها على طريقة الشيف الشربيني. مقادير البطارخ بطارخ مشوية بطاطس مسلوقة كمون بصل فلفل حار Advertisements عصير ليمون خل زيت زيتون شرائح طماطم شرائح ليمون طريقة تحضير البطارخ يخلط البطارخ مع البطاطس والكمون والفلفل الحار والبصل وعصير الليمون نضيف الخل وزيت الزيتون ونخلط جيدا في الكبة ثم يرفع في طبق التقديم نضع عليه شرائح الليمون والطماطم وزيت زيتون ثم يقدم

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