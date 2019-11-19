فيديو.. ياسمين صبري عن المواصفات الـ15 لفتى أحلامها: هي الحقيقة مش كده

15 صفة رسمتها الفنانة ياسمين صبري لفتى أحلامها خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج الإعلامية إسعاد يونس، "صاحبة السعادة" مؤخرا، تلك المواصفات أثارت الجدل حول ياسمين صبري، واختلف الأشخاص بين من اعتبرها مواصفات مبالغ فيها نوعا ما، وبين من اعتبره "حقها" لجمالها الآخاذ، وأخيرا ردت الفنانة ياسمين صبري على هذا الجدل بسبب فتى أحلامها وذلك عبر برنامج "ET بالعربي".

نشرت صفحة البرنامج الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لقاء مع ياسمين صبري ردت فيه على مواصفات فتى أحلامها، وقالت "هي كانت لعبة مع مدام إسعاد إن هي تسألني ومكانتش أبدا ليستة وأنا عايزة ولا مش عايزة، لا طبعا هي الحقيقة مش كدة".

وأكملت في الفيديو، "الناس اللي بتقول إنها طلبات هي شافت مجرد كليب، ولكن اللي شافوا الحلقة كاملة هيفهموا إنها كانت مجموعة اسئلة مع مدام إسعاد وكان عليها أرد عليها، وكانت فقرة لعبة، وبعدين احنا الشعب المصري بنعمل إفيهات وكوميكس بتضحك، وانا كل ما اشوف حاجة كنت بضحك بجد من قلبي".

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مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

وكانت ياسمين صبري قد تصدرت محركات البحث بسبب حديثها عن مواصفات فتى أحلامها في برنامج "صاحبة السعادة"، والتي قالت عنه، "حد ياخد باله من نفسه وبيشتغل على نفسه، ميحسش إنه جامد آخر حاجة ومحصلش قبل كده، طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي".

وأكملت، "قمحي وعينه سوداء وشعره ناعم عوبلحية خفيفة، هادئ وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة، ورومانسي، حساس، ميكونش نحنوح وملزق، شخصا عاديا وليس نجم مجتمع، كلامه حلو ويتكلم واسمع منه واتعلم منه، ولو هو أمور عايز يجيب عيال كتير، ميتغيرش بعد الزواج".

واختتمت، "يحمل شهادة عالية ويبحث عن المزيد من التعليم، بيتوتي وراجل، مش سلبيي أو ضعيف، عايزاه عنده طموح ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديا".