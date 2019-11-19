تعرفي علي أصول وقواعد إتيكيت تناول الحلويات

نقدر تماماً شعورك اتجاه الحلويات وعشقك لها خاصة عندما تكون شهيتك مفتوحة للحلويات ، ولكن حتى

لها إتيكيت خاص في تناولها وهذا لايعني أن تفقدي السيطرة على نفسك وتتناوليها بطريقة غير لبقة أو حتى تقديمها بطريقة عشوائية للضيوف.

تعرفي على إتيكيت تناول الحلويات:

1 - إذا كان أمامك الكثير من الحلويات على سبيل المثال (بوفيه مفتوح) لاتملئي صحنك بجميع الأنواع حتى يصبح كالجبل بل اكتفي بنوعين أو ثلاثة وبقطع محدودة وإذا أردت المزيد يمكنك أن تعيدي ملأ صحنك مرة أخرى بكمية محدودة أيضاً ولكن لا تقومي بصنع جبل ملفت للنظر على صحنك وتغرقي فيه.

2 - من غير اللائق تناول الحلويات باليد خاصة إذا كانت سوف تترك آثارها على أصابعك أو كانت من النوع الذي يقطر ، أو ينزل منه الفتات.

3 - بعض الحلويات تؤكل بالملعقة وأخرى بالشوكة فالكيك يؤكل بالشوكة غلا إن كان كيك الموس اللين جداً يمكن أكله بالملعقة أويمكن الاستعانة بالملعقة لرفع اللقيمات ، أما الحلويات كالكاسترد والمهلبية والكراوية والجيلو تؤكل بالملعقة فلا تأكليها بالشوكة أو تقدمي الشوكة لضيوفك.

4 - الفاكهة أيضاً لها أصول في التقديم فعادة مايقدم الصحن الكبير المليء بقطع الفاكهة ويتم توزيع حبات الفاكهة في صحون الضيوف وهذا خطأ إذ يجب تقديمها مقطعة ومقشرة أو تقشيرها له وتقطيعها بطريقة مرتبة وبأحجام متساوية غير عشوائية إلا إذا كانت الفاكهة صغيرة الحجم كالعنب والفريز والتين وتؤكل الفاكهة أيضاً بالشوكة وإذا وجدت الأمر مربكاً حضري سلطة الفاكهة مسبقاً وهنا استخدمي الملعقة.

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5 - إذا قدمت التارت للضيوف أو كنت تتنوالينه في مكان ما استخدمي السكين إلى جانب الشوكة فهي قاسية على أن تقطع بالشوكة وقد تتطاير القطع منك أثناء قطعها مع إصدار صوت مزعج على الصحون فلا تحرجي نفسك.

6 - الحلويات المخبوزة الناشفة كالمعمول والتمرية يمكن تناولها بالأصابع إذا كانت صغيرة الحجم مع تنظيف الاصابع قبل وبعد وترك منديل بجانبك في حال سقط بعض الفتات.

7 - أما عن الكمية فعليك الالتزام بكمية معقولة دون أن تنسي نفسك حتى تجدي وانك أكلتي كمية هائلة من الحلويات.

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