الامارات | «الأقصر للسينما» يعرض أفلام يوسف شاهين في 25 دولة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بالتعاون مع «شركة أفلام مصر العالمية»، بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين (1926 - 2008)، بعرض أفلامه في القارة الإفريقية. وقال رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد، إنه سيتم عرض الأفلام الروائية: (الأرض - باب الحديد - عودة الابن الضال)، والفيلم التسجيلي «هاملت الإسكندراني»، الذي يحكي عن نشأته وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت للمخرجة منى غندور. وأكدت مدير المهرجان، عزة الحسيني، أن الأفلام ستعرض في أكثر من 25 دولة إفريقية في التوقيت نفسه، بالتعاون مع المهرجانات والكيانات المدنية والحكومية بتلك الدول، إلى جانب عرض البرنامج نفسه في عدد من محافظات مصر، من خلال نادي السينما الإفريقية، مع عمل نشرة عن أعمال شاهين وتحليلها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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