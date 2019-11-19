تعرف على أفضل قماش رجالي لصناعة الأثواب

القطن هو القماش الأفضل لصناعة الثوب الخليجي، وبشكل عام في دول الخليج العربي يتم استخدام الأقمشة القطنية المستوردة من سويسرا وإيطاليا والهند واليابان وإنكلترا. وهذه النوعية هي الأكثر استخداماً للثوب الصيفي، والتي تكون عادة مصنوعة من القطن الممزوج مع أنواع أخرى من القماش.
التيترون قماش آخر مستخدم على نطاق واسع لصناعة الثوب وهو يصلح لكل الفصول. الصوف بطبيعة الحال هو القماش الشتوي للثوب والذي كما سبق وذكرنا هناك أنواع عديدة منه.
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