"معايرة وطعن في الشرف على عينك يا تاجر".. خلافات المشاهير من الخاص لـ"السوشيال ميديا"

عادة ما يهتم الفنانون بمشاركة متابعيهم عبر صفحات "السوشيال ميديا" سواء بالأوقات الاجتماعية أو الخلافات والمشاكل الزوجية والعلاقات العاطفية التي يدخلون فيها مع أزواجهم.

ورصد "هن" أبرز المشاهير الذين تحدثوا عن خلافاتهم الزوجية وإنهاء العلاقات العاطفية على صفحاتهم على "السوشيال ميديا" التي خرجت عن نطاق جدران المنازل.

المطرب الشعبي شادي الأمير وزوجته

صورة متداولة على صفحات "السوشيال ميديا" لطفلين صغيرين، أحدهما رضيع، يجلسان على سلم عقار، ويحوم حولهما الذباب، ليتضح بأنهما طفلا المطرب الشعبي شادي الأمير.

واقعة باتت حديث "السوشيال ميديا"، بعدما تخلى الأب والأم عن طفليهما وتركهما على "سلالم العقار"، وبالحديث مع الزوجين، اتضح بأن المشكلة تعود حول نسب الرضيع "يزن" ذي الـ4 الأشهر.

ذكر شادي الأمير في حديثه لـ"هن"، أن الطفل الصغير، ليس ابنه، ولا يحمل اسمه، طاعنا في شرف زوجته، وهو ما نفته زوجته سها درويش، أيضًا في حديثها لـ"هن"، بأنها لم تتخلَ عن طفليها، بل وضعتهما عند والدهما حتى ينفق عليهما: "شادي طلع من السجن من سنة ونص من رمضان اللي قبل اللي فات، وأنا حملت بعدها بـ7 شهور، ولما قلتله أنا حامل، قالي سقطي، لما رفضت طلقني شفوي ومشي".

Advertisements

سارة نخلة وأحمد عبدالله

"من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها ادعوا لي أخلص بقا" من آخر التعليقات التي نشرتها الفنانة سارة نخلة، طليقة الفنان أحمد عبد الله محمود، عبر حسابها "فيس بوك"، وذلك ضمن إجراءات الطلاق.

قضية انفصال سارة نخلة وأحمد عبد الله، من القضايا التي تصدرت عبر "السوشيال ميديا" نظرًا لنشر الفنانة السورية "نخلة" من وقت لآخر تفاصيل أو مشاركة متابعيها بآخر تطورات ما حدث معها، والتي كان آخرها هو قرار حبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

عقب قرار الحبس، نشرت وقتها سارة نخلة صورة جديدة عبر "الإنستجرام"، معلقة عليها: "لا تلعب الألعاب مع فتاة يمكن أن تلعب بشكل أفضل".

سمية الخشاب وأحمد سعد

وفي شهر مارس الماضي، فاجأ المطرب أحمد سعد متابعيه، عبر حسابه "فيس بوك"، بإعلانه خبر انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب: "قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق، وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.. أولادي".

ومن وقتها، تحولت صفحات الثنائي الفنانة "سمية الخشاب" والمطرب "أحمد سعد" للحديث عن مشاكلها وخلافاتهما الزوجية التي انتهت بالطلاق بينهما، ولعل آخرها ما نشر حول صدور حكم بحبس الفنانة سمية الخشاب 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد، وخرج وقتها "سعد" في بيان عبر "السوشيال ميديا"، بأنه القرار خطأ إجرائي ووقع دون علمه.

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

خلافات كبيرة جمعت المطرب محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، بدأت بقصة حب جمعت بينهما وانتهت عبر "السوشيال ميديا"، حينما قرر الشرنوبي أن يكتب عن تلك الخلافات موضحا أنه من أسباب رفض أبيه زواجه من سارة الطبخ هو أنها تكبره بـ13 عاما، إلا أن تلك الخلافات لازالت جارية، ويجمع الثنائي قضايا ومحاكم، ولا تزال "السوشيال ميديا"، ساحة حديث عن علاقتهما، وفضح أسرار كانت فيما مضى بين شخصين فقط.